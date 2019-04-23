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23 апреля 201922:58

Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира

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В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сборная России завершила групповой этап встречей со шведскими сверстниками.

Сборная Швеции одержала победу с результатом 3:0. Юные россияне с шестью очками заняли третье место в своей группе. Первыми стали американцы, набравшие 12 очков. На втором хозяева турнира. Латвийцы с тремя заняли четвертое место, а словаки. Проиграв все встречи – пятое.

Сборная России продолжит борьбу в четвертьфинале. Ее соперник станет известен позже.

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