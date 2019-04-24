Зеленский последний раз пошутит и переселится в "открытый космос"

Журналисты пристально следят за планами Владимира Зеленского, который уже явно и с большим отрывом от Петра Порошенко победил на выборах президента Украины. Ранее Зеленский анонсировал громкие отставки и новые законы, теперь стало известно о его планах переезда из здания на Банковой, 11 в Киеве, где еще с советских времен работали все руководители Украины.

"Я сказал своим ребятам: ищите какой-то "оpen space", — рассказал Зеленский о своих пожеланиях к будущему месту работы как президента. По его признанию, в здании на Банковой он работать не хочет и предпочел бы отдать его какой-то организации, "если позволит общество".

Аналогичные намерения были и у третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2005-2010 годах.

Как напоминает ТАСС, Ющенко еще будучи кандидатом в президенты заявлял, что хочет загородные резиденции отдать детям, а администрацию главы государства перенести с Банковой в другое место, но реализовать эти планы ему не удалось.

При этом бывший замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив рассказал, что такой переезд может занять год и будет стоить десятки миллионов долларов, поскольку для здания главы государства есть множество необходимых условий, которые не так просто и быстро реализовать в каком-либо новом месте.

По его словам, Порошенко тоже задумывался о переезде с Банковой, но отказался от этого из-за высоких затрат этой идеи.

Кроме того, украинским журналистам стало известно еще и о том, что в последний раз в качестве артиста-комика Зеленский планирует выступить 25 апреля.

На юмористическое мероприятие с участием избранного президента Украины в Октябрьском дворце Киева билеты продаются по цене от 190 1350 гривен (от 500 до 3200 рублей), сообщает "112 Украина".