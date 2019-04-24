Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Большой джаз будет звучать 30 апреля во многих городах мира. В этот день традиционно отмечается International Jazz Day (Международный день джаза). В прошлом году главный концерт проходил в России – в Санкт-Петербурге, а в этом году All Star Global Concert пройдет в Мельбурне.

Туда съедутся музыканты мирового уровня. Как пишет портал JazzPeople, Россию на джазовом празднике в Австралии будет представлять Игорь Бутман.

Ценителей джаза в Москве праздник тоже не обойдет стороной. В столичном джаз-клубе "Эссе" с 18 часов 30 апреля стартует 8-часовой музыкальный марафон, который организаторы назвали "Big tribute show".

В пресс-службе клуба Вестям.Ru пояснили, что 2019-й является юбилейным годом для Бенни Гудмена, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона и многих других великих джазовых музыкантов минувшего столетия.

Их творчество и будут вспоминать во время праздничного музыкального марафона в этом московском клубе известные российские джазмены: Яков Окунь, Сергей Головня, Анастасия Лютова, Макар Новиков, Андрей Красильников, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова и другие музыканты, чье творчество хорошо известно любителям джаза.

Этот концерт также можно будет посмотреть в режиме онлайн, а кроме того, в клубе организуют трансляцию гала-концерта с центральной площадки International Jazz Day-2019 в Мельбурне.