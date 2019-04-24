Посол США получил ответы на свои угрозы

Вояж главы американской дипмиссии в России Джона Хантсмана, посетившего борт авианосца “Авраам Линкольн” в Средиземном море, не мог пройти незамеченным. И не только потому, что один из ключевых принципов мировой дипломатии — это избежание всеми допустимыми средствами появления в поле международных отношений стран фактора военной силы.

Однако госдепартамент и его представители на местах давно уже стали частью американской внешнеполитической диктатуры, а не дипломатии. А для диктатуры опора на военную мощь является обязательным атрибутом.

Хантсман посетил авианесущую группировку ещё и для того, чтобы недвусмысленно дать понять, для кого организована вся эта демонстрация плавающего по Средиземному морю "металла".

Вероятно, именно так посол США хотел бы, чтобы воспринимались две авианесущие группировки с авианосцами “Линкольн” и “Стеннис” во главе.

“Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 тысяч тонн международной дипломатии”, — пояснил Хантсман.

То есть, не 9 тысяч моряков и морпехов, или хотя бы 130 самолётов на борту, а просто по весу — 100 тысяч тонн.

Антироссийскую демонстрацию силы устроили на приличном удалении от российских берегов. Объяснение этому можно найти в довольно неприятном для американского посла заявлении.

Недипломатичный ответ Хантсману поступил, как ни странно, от израильского военного специалиста. Эксперт-аналитик Яков Кедми пояснил, что будь вся эта группировка в Чёрном море, корабли бы выступали там исключительно в качестве мишеней.

“Черное море на сегодняшний день не рассматривается как море сражения. Это место уничтожения”, — пояснил Кедми, имея в виду возможности российских систем вооружения, размещённых в Крыму, уничтожить полностью любой флот за 5-15 минут.

Примечательно, что CNN свой репортаж о визите посла на судно весом 100 тысяч тонн начинает словами о необходимости дать отпор России, которая “наращивает размещение своих сил на пороге НАТО”.

Излишне напоминать, что размещение российских военных происходит на российской же территории, тогда как НАТО десятилетиями расширяет свой блок всё ближе к границам РФ.

С призывом отказаться от взвинчивания конфронтации в регионе в очередной раз обратился глава российского МИД Сергей Лавров. Наращивание военной инфраструктуры Альянса на восточном фланге привело “к серьезному кризису доверия в Евроатлантике”, отметил Лавров, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

“В отсутствие, по прихоти Запада, системных российско-натовских контактов — прежде всего, по военной линии, цена непреднамеренной ошибки, просто недопонимания будет очень высокой”, — уточнил российский министр.