Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов-граждан России, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как сообщает "Россия 24", выплата, приуроченная ко Дню Победы, составит 10 тысяч рублей.