Названа символическая сборная сезона АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов английской премьер-лиги представила свой вариант сборной сезона-2018/19. В ней присутствуют сразу десять игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Также туда попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Помимо француза там оказались вратарь Мораес Эдерсон ("Манчестер Сити"), защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), полузащитники Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – "Манчестер Сити"), нападающие Садио Мане ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – "Манчестер Сити").

