Светлана Кузнецова зачехлила ракетку на турнире в Стамбуле

В рамках второго круга теннисного турнира, который проходит в турецком Стамбуле, россиянка Светлана Кузнецова встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Встреча завершилась в пользу чешской теннисистки со счетом 6:4, 6:3.

Соперницей 19-летней Вондроушовой по четвертьфиналу стала Лара Арруабаррена из Испании. Матч между ними состоится 26 апреля.

Напомним, что соревнования в Стамбуле завершатся 28 апреля. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.