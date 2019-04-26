На Кубани ликвидирована крупная нарколаборатория

Крупную нарколабораторию обнаружили сотрудники ФСБ на Кубани. Как сообщили в силовом ведомстве, один из жителей изготавливал синтетические наркотики в гараже. Силовики при обысках изъяли уже готовые психотропные вещества, а также обнаружили сотни литров сырья и химических реактивов, из которых можно изготовить 50 килограммов наркотиков.

Задержанный рассказал, что запрещенные вещества распространялись в нескольких регионах России через интернет-магазин. Следователи устанавливают сообщников. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал "Россия 24".