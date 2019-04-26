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Задержание Марии Бутиной 1 час назад
Бутину депортируют после отсидки
Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в деятельности в пользу иностранного государства, приговорена к 18 месяцам лишения свободы.
"Нарушение, в котором созналась Бутина, серьезно и ставит под угрозу национальную безопасность. Будучи студентом ... она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию ... которая была бы полезна российским властям", — указала судья Таня Чаткэн, передает РИА Новости.
Адвокат девушки Альфред Керри указал, что Мария не имеет никакого отношения к разведке и никогда не работала на российские власти. По его словам, даже обвинение не высказывает таких предположений, когда называет Бутину "агентом России".
"Она не украла никакой секретной информации и не осуществляла никакой секретной деятельности", — подчеркнул защитник.
Самая Мария Бутина в ходе заседания заявила, что не регистрировалась агентом РФ по незнанию, а не по злому умыслу, и попросила прощения у суда.
Тем не менее, судья решила удовлетворить просьбу прокуратуры, хотя адвокаты россиянки настаивали на сроке заключения, равном уже отбытому под стражей.
Как пояснил после заседания адвокат Бутиной, вернуться в Россию девушка сможет примерно в ноябре этого года.
В США Бутина приехала на учебу. Весной 2018 года она получила диплом магистра в Американском университете. А в июле 2018 года ее арестовали по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Позднее Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой.
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