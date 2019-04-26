Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

По факту отравления трех арестантов в московском СИЗО "Матросская тишина" возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, халатности и незаконном сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 апреля. У троих заключенных, находившихся в одной камере, обнаружились симптомы отравления неизвестным веществом. Их перевезли в больницу. Двое сейчас находятся в реанимации, их состояние тяжелое, один из пострадавших скончался.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что двое выживших после отравления заключенных принимали метадон — это вещество обнаружено в их организмах по результатам анализов.

После произошедшего по указанию начальника УФСИН России по Москве Сергея Мороза во всех следственных изоляторах столицы начались внеплановые проверки на наличие запрещенных предметов.