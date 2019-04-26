Тема:
Выборы на Украине 20 минут назад
Штаб Зеленского высказался по роспуску Рады
Роспуск Верховной Рады всё еще возможен ввиду отсутствия коалиции, отмечает политтехнолог штаба победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Как передает "Интерфакс", об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", подчеркнув, что спикеру парламента Андрею Парубию поступали письма, в которых содержались просьбы предоставить поименный список депутатов коалиции, но ответа так и не последовало.
Разумков напомнил, что коалиция состоит и двух фракций, в которых не хватает депутатов – парламентариев меньше, чем 226 человек.
При этом он отметил, что имеются жесткие временные ограничения – по оценкам юристов украинский парламент не может быть распущен позднее 27 мая 2019 года.
Разумков полагает, что в силу этого Центризбирком страны намеренно затягивает процесс официального обнародования результатов выборов, а затем Верховная Рада будет затягивать процесс назначения даты инаугурации – опасаясь, что Владимир Зеленский распустит парламент.
Политтехнолог рассказал, что новый президент предложит Раде те законы, которые ждут граждане — снятие неприкосновенности с депутатов, судей, главы государства, об импичменте, об отзыве парламентариев, о проведении референдумов – в рамках расширении норм прямой демократии.
По словам Разумкова, если законы не будут приняты, тогда население даст оценку Верховной Раде осенью на очередных парламентских выборах.
Ранее по теме
-
Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт21 минута назад
-
Зеленский и Гройсман неформально обсудили "мировоззренческие вещи"5 часов назад
-
"Кум Путина" рассказал, как его пытаются "достать"7 часов назад
-
Киев учредил "языковое гестапо"7 часов назад
-
Савченко удивила сравнением российских и украинских тюрем11 часов назад
-
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
- На территории оборонного завода произошел пожар
- Трамп призвал к отказу от ядерного оружия
- Умерла Элина Быстрицкая
- На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва
Самое читаемое
-
Олег Васильков не верит в самоубийство сгоревшей заживо Майоровой
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
- Лжедоктор-убийца должен был принести в жертву 10 человек
- В Подмосковье волк напал на школьника. Видео
- Назло Питту? Сильно сдавшая Джоли завещала все сыну, поддержавшему ее в разводе
Телеканал "Россия"
-
В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- Новые версии смерти актрисы Ирины Цывиной
- "Девять жизней": на что способна женщина, загнанная в угол?
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00
-
О чем говорили Путин и Ким Чен Ын
- Киев создает лингвистическую инквизицию
- В Чечне появится комплекс с мечетью и православной церковью
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом