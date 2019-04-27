В Азербайджане захотели создать клуб КХЛ

Министр спорта Азербайджана Адиль Рагимов заявил, что в столице республики Баку может быть построен большой ледовый дворец, а перспективе и создан клуб Континентальной хоккейной лиги. Министр также сказал о растущей популярности хоккея в Азербайджане.

"Если мы начнем двигаться в этом направлении, если будет построен большой ледовый дворец, то нам было бы очень интересно провести в Баку и матчи КХЛ – точно так же, как финал Лиги Европы или футбольные Суперкубки других стран. Это бы послужило бы толчком для развития этого вида спорта, как и в случае с другими видами. Нам надо создать крепкую национальную сборную", — приводит слова Рагимова "Спорт-Экспресс".

"Думаю, создать клуб КХЛ в Азербайджане – это очень интересно. Или хотя бы провести какой-нибудь финальный матч лиги", — добавил министр спорта Азербайджана.