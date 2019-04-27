Прервавший полет в Волгоград самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

Направлявшийся в Волгоград Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в Шереметьево из-за нештатной ситуации — по неподтвержденным данным, произошла разгерметизация салона.

Судя по данным сайта Flightradar.com, рейс SU1186 вылетел из Москвы в 17:54, примерно через полчаса благополучно вернулся в аэропорт вылета. На карте видно, что разворот лайнер совершил в районе Новомосковска в Тульской области.

Информации о пострадавших не поступало.

Это второй за два дня инцидент с лайнерами "Аэрофлота": днем ранее из-за попадания в двигатель птицы вынужден был вернуться в Ригу направлявшийся в Москву другой Sukhoi Superjet 100.