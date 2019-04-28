Зеленский поздравил православных на двух языках

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Свое поздравление он написал в Fb на русском и украинском языках (пообещав тщательный анализ государственного языка на предмет соответствия конституции страны сразу после вступления в должность).

На русском Зеленский обратился ко всем украинцам в мире, где бы они ни находились.

В это воскресенье Пасху отмечают православные. Католики отпраздновали светлый праздник на неделю раньше.

Парламент Украины в четверг принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако штрафов за использование русского или другого языка он не предусматривает.