Тема:

Пожар в Соборе Парижской Богоматери 36 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 апреля 201918:51

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.

Свинец содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Анализы на концентрацию металла в воздухе и в пыли провела полицейская лаборатория, которая обнаружила присутствие этого токсичного металла на территории, окружающей собор. Свободный доступ в этот периметр пока запрещен и будет открыт только после "особого распоряжения". Жителям, живущим недалеко от собора, рекомендована влажная уборка помещений. Отмечается, что случаев отравления свинцом пока не зафиксировано.

Известно, что свинец и его соединения токсичны. Особенно ядовиты водорастворимые (ацетат свинца) и летучие соединения. Токсичны и пары расплавленного свинца. При остром отравлении наступают боли в животе, в суставах, судороги, обмороки. Свинец может накапливаться в костях, вызывая их постепенное разрушение, концентрируется в печени и почках. Особенно опасно воздействие свинца на детей: при длительном воздействии он вызывает умственную отсталость и хронические заболевания мозга.

 

Ранее неправительственная экологическая организация Robin des Bois предположила, что более 300 тонн свинца, содержащегося в кровле собора, осели в его окрестностях. Также существует риск загрязнения веществами, содержащимися в несущих конструкциях, витражах и декоративных элементах собора. Экологи призвали министерства окружающей среды и здравоохранения Франции провести "очистку от загрязнений".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, прогорели несущие конструкции. Чудом уцелели скульптуры, картины, иконы и реликвии, перемещенные из собора за несколько часов до пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

Ранее по теме

Сейчас

19:08

На трассе М4 застрелен водитель фуры

18:23

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

16:13

На набережной в Питере подорвался мужчина

15:13

Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами

14:37

Дом, в который попала молния, горел полчаса

12:32

Умер еще один арестант "Матросской тишины"

11:45

Убиты отец и братья подозреваемого в организации пасхальных взрывов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На набережной в Питере подорвался мужчина

На набережной в Питере подорвался мужчина

2 часа назад
Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии

Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии

38 минут назад
Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина

Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина

2 часа назад
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство

Зеленский предложил россиянам украинское гражданство

1 час назад
"Уральские авиалинии" объяснили, почему вместо Парижа самолет сел в Калуге

"Уральские авиалинии" объяснили, почему вместо Парижа самолет сел в Калуге

48 минут назад
Песков ответил на "тайный" вопрос

Песков ответил на "тайный" вопрос

5 часов назад
Мифы и реальность: эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию

Мифы и реальность: эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию

6 часов назад
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

5 часов назад
Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира

Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира

3 часа назад
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

37 минут назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 застрелен водитель фуры

9 минут назад
Шотландские националисты призвали к новому референдуму о независимости

Шотландские националисты призвали к новому референдуму о независимости

24 минуты назад
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и сделал шаг к чемпионству

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и сделал шаг к чемпионству

58 минут назад
"Укроборонпром" хотят ликвидировать

"Укроборонпром" хотят ликвидировать

1 час назад
Продавщица подстрелила самонадеянного грабителя в Блуменау

Продавщица подстрелила самонадеянного грабителя в Блуменау

1 час назад
Окно в Пасху

Окно в Пасху

1 час назад
Неймару грозит пятиматчевая дисквалификация

Неймару грозит пятиматчевая дисквалификация

1 час назад
Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

1 час назад
Раненные полицейскими "жилеты" стали "Изувеченными в назидание другим"

Раненные полицейскими "жилеты" стали "Изувеченными в назидание другим"

2 часа назад
Китай хочет больше российского газа

Китай хочет больше российского газа

2 часа назад
Боттас выиграл Гран-при Азербайджана

Боттас выиграл Гран-при Азербайджана

2 часа назад
Пять человек утонули в реке по пути на кладбище в Ростовской области

Пять человек утонули в реке по пути на кладбище в Ростовской области

2 часа назад
Последствия масштабного пожара на складе "Магнита" сняли с высоты птичьего полета

Последствия масштабного пожара на складе "Магнита" сняли с высоты птичьего полета

3 часа назад
Косачев напомнил "горе-миротворцам", что жителей Донбасса запугать невозможно

Косачев напомнил "горе-миротворцам", что жителей Донбасса запугать невозможно

3 часа назад
"Локомотив" одержал нелегкую победу над "Енисеем"

"Локомотив" одержал нелегкую победу над "Енисеем"

3 часа назад
Ледоход в Заполярье снес мост

Ледоход в Заполярье снес мост

3 часа назад
Смертельное ДТП у "Лахта-центра" попало на видео

Смертельное ДТП у "Лахта-центра" попало на видео

3 часа назад
Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами

Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами

3 часа назад
Коммунальщики уничтожили уникальный сад

Коммунальщики уничтожили уникальный сад

4 часа назад
Засушливый апрель холодно попрощается с Москвой

Засушливый апрель холодно попрощается с Москвой

4 часа назад
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке

4 часа назад
Ученые уточнили, что будет с теми, кто стрессует на работе и плохо спит

Ученые уточнили, что будет с теми, кто стрессует на работе и плохо спит

4 часа назад
Дина Аверина была первой в упражнениях с булавами

Дина Аверина была первой в упражнениях с булавами

5 часов назад
National Interest придумал, как помириться США и России

National Interest придумал, как помириться США и России

5 часов назад
Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере

Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере

5 часов назад
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

5 часов назад
"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 апреля 2019 года

6 часов назад
Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

6 часов назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

7 часов назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

8 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

26.04.2019 17:12