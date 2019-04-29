Полиция: стрелок в синагоге в Калифорнии действовал один

В американском штате Калифорния продолжается расследование дела о стрельбе в синагоге.

Полиция подтвердила, что подозреваемый действовал в одиночку. 19-летнему молодому человеку будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени и покушении на убийство.

27 апреля в результате стрельбы по прихожанам в синагоге один человек погиб, трое были ранены, напоминает телеканал "Россия 24". Нападавший признался, что подражал убийце, который в марте устроил бойню в мечетях в Новой Зеландии.