В память героев тыла по Нижнему Тагилу пройдет "Бессмертный цех"

9 мая по улицам Нижнего Тагила впервые пройдет "Бессмертный цех". Акция состоится в рамках традиционного "Бессмертного полка", передает телеканал "Россия 24". Её участники пронесут портреты рабочих "Уралвагонзавода" — героев тыла. Фотографии будут оформлены особыми зелёно-красными лентами.

В период Великой Отечественной войны рабочие "Уралвагонзавода" обеспечивали фронт танками Т-34, производя тысячи машин ежегодно. Одна из них возглавит Парад Победы в Нижнем Тагиле.