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Катастрофы Boeing 737 MAX 19 минут назад
30 апреля 201906:13
Против компании Boeing подали новые иски
Против компании Boeing подали новые иски. Два гражданина Канады потеряли в общем 10 родственников при крушении лайнера модели 737 Max в Эфиопии.
Они утверждают, что в Boeing халатно отнеслись к проектировке и сертификации лайнера.
В корпорации эти иски еще никак не прокомментировали. Зато заявили, что не отключали в лайнерах 737 Max оповещение о неполадках датчиков угла атаки.
Ранее в СМИ была информация о том, что систему просто не включили. Однако в Boeing говорят, что функция являлась стандартной, но не считалась одной из систем безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".
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