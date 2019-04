Гол Радулова не спас "Даллас" от поражения "Сент-Луису"

В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Даллас Старз" принимал на своей площадке "Сент-Луис Блюз". Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.

В составе победителей отличились Джейден Шварц, Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело и Патрик Марун. У проигравших помимо Радулова шайбы забросили Эндрю Коглиано и Тайлер Сегин.

Spezza finds the opening to get it to Radulov and Rads beats Binnington up top.#GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/DPZQ4pn7Sr