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30 апреля 201911:07

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

YAY/TASS

С 1 мая в жизни россиян многое изменится. Вести.Ru представляют подборку самых важных законов и правил.

Увеличение пенсий ветеранам

С 1 мая изменится система расчета доплат военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны. Благодаря этому размер пенсий вырастет в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Сейчас, по данным Минобороны, численность военных пенсионеров-участников войны составляет около 10 тысячи человек. На реализацию закона в этом году выделят почти миллиард рублей. В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на улучшение социально-экономического положения ветеранов ВОВ.

Кроме того, ко Дню Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей. Выплата будет ежегодной и распространится на ветеранов-граждан России, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.

Уменьшится размер дорожных знаков

С 1 мая начнет действовать новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом. Он разрешает устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.

Сейчас размер знаков на дорогах — 70 на 70 сантиметров. Теперь же их можно делать размером 50 на 50 и 40 на 40 сантиметров. Их разрешено будет ставить на дорогах нескоростного движения, то есть в основном в центре городов и кварталах исторической застройки.

Эксперимент с установкой знаков небольшого размера проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. Выяснилось, что они помогают сохранить архитектурный облик города и при этом не приводят к росту аварийности.

Пособия будут переводить на "Мир"

С 1 мая некоторые пособия будут перечислять только на карты "Мир". Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Речь идет о безработных, о пособиях гражданам с маленькими детьми, а также выплатах пострадавшим от воздействия радиации, в том числе и во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее на карту "Мир" начали переводить пенсии и зарплаты бюджетников, а также дополнительные выплаты военным, сотрудникам органов внутренних дел и пожарным и некоторым другим категориям граждан.

Сейчас картой "Мир" пользуется уже каждый четвертый россиянин. К концу марта количество выпущенных карт превысило 56 миллионов.

Паллиативная помощь станет доступнее

С 1 мая сокращается срок предоставления россиянам паллиативной медицинской помощи. Средства реабилитации, например, противопролежневые матрасы, белье и другие необходимые вещи, должны будут выдать за неделю. Раньше это занимало 30 дней.

Кроме того, были установлены четкие сроки постановки онкологического диагноза – не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.

"Надеюсь, это позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями", — подчеркнул российский премьер Дмитрий Медведев.

Табло с курсами валют исчезнут с улиц

С 24 мая табло с курсами валют нельзя будет устанавливать на улицах. Их перенесут внутрь банков и обменников. Ограничения не коснутся публикации курсов в мобильных приложениях, Интернете и СМИ.

По мнению ЦБ, сейчас очень много обменников, которые принадлежат не банкам, а неизвестным физическим лицам. Зачастую там меняют деньги по курсам, отличающимся от банковских, и обманывают людей.

Эксроу-счета

С 1 мая некоторые застройщики смогут отказаться от использования эксроу-счетов. Но послабления получат не все, а только те, чьи дома готовы минимум на 30 процентов. Они смогут привлекать деньги дольщиков напрямую.

Остальные девелоперы с 1 июля смогут строить дома только с использованием эскроу-счетов: дольщики будут перечислять деньги на специальный счет в банке. Средства будут замораживаться до тех пор, пока не будет оформлено право собственности на первую квартиру. Таким образом, обманутых дольщиков больше не будет, так как компании будет просто невыгодно замораживать стройку.

В Коста-Рику – без виз

С 25 мая российские туристы смогут поехать на отдых в Коста-Рику без оформления виз. Об этом говорится в сообщении МИД России. При этом находиться там можно не более 90 дней.

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