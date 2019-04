МИД Венесуэлы: вице-президент США признался, что руководил госпереворотом

Вице-президент США Майк Пенс признался в том, что руководил очередной попыткой государственного переворота в Венесуэле, когда поддержал Хуана Гуайдо и остальных протестующих. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреас.

Пенс призывает к насилию, разрушению и смерти. Только народ Венесуэлы и вооруженные силы – гаранты мира и уважения конституции, уверен дипломат.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela