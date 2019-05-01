Кубок Стэнли. "Сан-Хосе" повел в серии плей-офф с "Колорадо"

Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" вышли вперед в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Колорадо Эвеланш". "Акулы" в третьем матче добились победы на выезде со счетом 4:2. Хет-трик в составе гостей оформил Логан Кутюр.

Еще одну шайбу на свой счет записал Тимо Мейер. В составе "Колорадо" отличились Нэйтан Маккиннон и Мэттью Нието. Российский защитник "лавин" Никита Задоров остался без набранных очков. Его одноклубник Семен Варламов вновь следил за игрой со скамейки для запасных.

"Сан-Хосе" ведет в серии со счетом 2:1. Следующая встреча также пройдет в Колорадо. Она состоится 3 мая.