Подрывнику из Крайстчерча предъявили обвинение

Задержанному после сообщений о подозрительных предметах в пригороде новозеландского Крайстчерча мужчине предъявлены обвинения по трем пунктам, включая хранение взрывчатых веществ, боеприпасов и холодного оружия, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании 33-летнего мужчины 30 апреля после поступления информации о подозрительных предметах в пригороде Крайстчерча. Полиция позже сообщила, что обезвредила пакет, в котором могло находиться взрывное устройство.

Как сообщает полиция Новой Зеландии, мужчина задержан на заправочной станции в одном из восточных пригородов города. Отмечается, что полицейские прекратили поиск причастных к инциденту, так как не установлена связь между задержанным и нападениями на мечети, произошедшими 15 марта в Крайстчерче.

Ранее сообщалось о стрельбе в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия), которая произошла 15 марта.

В результате нападения погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.