Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты голосования жюри на конкурсе "Евровидение-2019" в прямом эфире телеканала "Россия 1" объявит пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса "Синяя птица".

Сам конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Сергей Лазарев примет участие от России во втором полуфинале, 16 мая, где выступит с песней Scream под 13-м номером. На "Евровидении" в 2016 году Лазарев занял третье место с песней "You're the only one".