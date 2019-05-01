Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон прошел третье чтение в Госдуме 16 апреля, а 22 апреля был одобрен Советом Федерации. Авторами документа были сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты Андрей Луговой.



В соответствии с законом, в случае угрозы устойчивой и безопасной работе Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Определять виды угроз, меры по их устранению и утверждать порядок управления будет правительство.

Провайдеры будут обязаны установить специальное оборудование для противодействия угрозам. Информация госорганов и госпредприятий в Интернете будет дополнительно защищена шифрованием.

Закон вступит в силу в ноябре этого года, уточняет РИА Новости. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен вступят в силу 1 января 2021 года.

Ранее Путин говорит, что теоретическая угроза отключения России от Интернета действительно существует, поэтому Рунет должен быть независим. Вместе с тем, по мнению президента, отключение нашей страны от Сети нанесет урон прежде всего западным странам.