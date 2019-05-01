Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 мая 201919:19

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе.

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота. Сергей Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела независимого государства и угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права, которое чревато тяжелыми последствиями. В Венесуэле необходим диалог всех политических сил.

Кроме того, министры обсудили Сирию, точнее ситуацию в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Сергей Лавров призвал американцев не мешать мирным жителям покинуть лагерь. Тем более что власти Сирии создали для этого все условия. Также Лавров и Помпео обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график российско-американских контактов.


Между тем 1 мая в центре Каракаса собрались сторонники президента Николаса Мадуро. Сам президент поздравил граждан с Днем труда и призвал защитить страну от агрессии. Накануне силы оппозиции объявили, что начинают операцию по свержению законных властей. В Каракасе были беспорядки и стрельба. Пострадали десятки человек. Но полиции и армии удалось взять ситуацию под контроль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся в Венесуэле. В интервью телеканалу "Россия 24" она сказала, что США пытаются деморализовать венесуэльцев с помощью агрессивной риторики. Захарова напомнила, что жизнь венесуэльского народа ухудшается, в первую очередь из-за действий США.

"Это, конечно, не мягкая сила. Мягкая сила — это проведение семинаров, симпозиумов, использование культуры, науки. Это агрессивная риторика, это прямое запугивание, шантаж и угрозы", — подчеркнула Захарова.

Ранее по теме

Сейчас

20:36

Министра обороны Британии выгнали со скандалом

18:24

Путин подписал указ об устойчивом Рунете

14:00

Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

13:51

Новый указ президента упростил получение гражданства РФ

13:27

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной

08:35

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

07:57

Виновные в попытке госпереворота в Венесуэле не останутся безнаказанными

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Москва отметила Первомай демонстрациями и гуляниями. Впереди - длинные выходные

Москва отметила Первомай демонстрациями и гуляниями. Впереди - длинные выходные

19 минут назад
Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

2 часа назад
Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

17 минут назад
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

1 час назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

7 часов назад
Король Таиланда вступил в брак с генералом

Король Таиланда вступил в брак с генералом

4 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

2 часа назад
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

2 часа назад
Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

3 часа назад
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

3 часа назад
Подрывнику из Крайстчерча предъявили обвинение

Подрывнику из Крайстчерча предъявили обвинение

7 часов назад
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

4 часа назад
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

6 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

20 минут назад
Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

1 час назад
Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

2 часа назад
Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

3 часа назад
5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

3 часа назад
В ЮАР грабитель едва не убил французскую студентку из-за рюкзака. Видео

В ЮАР грабитель едва не убил французскую студентку из-за рюкзака. Видео

4 часа назад
Двум участникам Pussy Riot дали убежище в Швеции

Двум участникам Pussy Riot дали убежище в Швеции

4 часа назад
Медведь устроил ночной забег около студенческого кампуса в США. Видео

Медведь устроил ночной забег около студенческого кампуса в США. Видео

4 часа назад
Алина Загитова осуществила мечту незрячей поклонницы

Алина Загитова осуществила мечту незрячей поклонницы

4 часа назад
Драконье стекло против Белых ходоков: советы археолога

Драконье стекло против Белых ходоков: советы археолога

5 часов назад
Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой

Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой

5 часов назад
Названы лучшие города мира для студентов

Названы лучшие города мира для студентов

6 часов назад
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

6 часов назад
Путин повысил пенсии ветеранам

Путин повысил пенсии ветеранам

6 часов назад
В Чехии отменили штраф отелю, отказавшемуся принимать россиян из-за Крыма

В Чехии отменили штраф отелю, отказавшемуся принимать россиян из-за Крыма

7 часов назад
Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

8 часов назад
Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

8 часов назад
Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

9 часов назад
Дмитрий Квартальнов – новый главный тренер "Ак Барса"

Дмитрий Квартальнов – новый главный тренер "Ак Барса"

9 часов назад
Kia начала продавать в России свой самый красивый универсал

Kia начала продавать в России свой самый красивый универсал

9 часов назад
Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

10 часов назад
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

12 часов назад
Шарапова и Клишина вошли в Топ-10 спортивных красоток мира

Шарапова и Клишина вошли в Топ-10 спортивных красоток мира

12 часов назад
Императору Нарухито вручены символы полномочий

Императору Нарухито вручены символы полномочий

15 часов назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

30.04.2019 14:01
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

30.04.2019 12:07
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

30.04.2019 12:05
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

30.04.2019 11:07
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

30.04.2019 09:55
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04