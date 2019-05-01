Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе.

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота. Сергей Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела независимого государства и угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права, которое чревато тяжелыми последствиями. В Венесуэле необходим диалог всех политических сил.

Кроме того, министры обсудили Сирию, точнее ситуацию в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Сергей Лавров призвал американцев не мешать мирным жителям покинуть лагерь. Тем более что власти Сирии создали для этого все условия. Также Лавров и Помпео обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график российско-американских контактов.



Между тем 1 мая в центре Каракаса собрались сторонники президента Николаса Мадуро. Сам президент поздравил граждан с Днем труда и призвал защитить страну от агрессии. Накануне силы оппозиции объявили, что начинают операцию по свержению законных властей. В Каракасе были беспорядки и стрельба. Пострадали десятки человек. Но полиции и армии удалось взять ситуацию под контроль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся в Венесуэле. В интервью телеканалу "Россия 24" она сказала, что США пытаются деморализовать венесуэльцев с помощью агрессивной риторики. Захарова напомнила, что жизнь венесуэльского народа ухудшается, в первую очередь из-за действий США.