Аравийская коалиция атаковала авиабазу мятежников-хуситов в Сане

Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла 13 авиаударов по авиационной базе, находящейся под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Как уточняется, авиабаза находится рядом со столичным аэропортом. Пока не поступало никакой информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате атак.

Ранее коалиция заявляла, что хуситы пользуются этой авиабазой для запуска беспилотников и ракет.

С 2014 года в Йемене идет противоборство между силами правительства и мятежниками-хуситами, напоминает ТАСС. В марте 2015 года с вторжением аравийской коалиции оно перешло в наиболее активную фазу. В настоящее время Сана находится под контролем военизированных формирований "Ансар Аллах".