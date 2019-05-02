Кубок Стэнли. "Даллас" сравнял счет в серии с "Сент-Луисом"

Сыгран четвертый матч 1/4 финала Кубка Стэнли между "Даллс Старз" и "Сент-Луис Блюз". "Даллас" победил 4:2 в домашней встрече. Счет в серии стал равным 2:2.

"Сент-Луис" первым добился успеха. На 6 минуте Владимир Тарасенко реализовал численное преимущество, забросив свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Но почин российского нападающего партнёры не поддержали. Напротив, "Даллас" еще до перерыва отыгрался и вышел вперед – 2:1. Вторую шайбу Джейсон Спецца забросил после передачи Александр Радулова.

Во втором периоде "звезды" забросили две шайбы, и счет вырос до 4:1. Радулов сделал еще один голевой пас. В третьем периоде гости сократили отставание, но на большее их не хватило. "Даллас" выиграл 4:2 и сравнял счет в серии 2:2. Пятый матч пройдет на площадке "Сент-Луиса".