Хави официально завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Хави Эрнандес объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Легендарный испанец покидает футбол в возрасте 39 лет. Его последним клубом стал катарский "Аль-Садд".

"Это мой последний сезон в качестве игрока, — признается Хави, которого цитирует Спорт24.Ru со ссылкой на As. – И теперь я с нетерпением жду возможности посмотреть, что меня ждет в качестве футбольного тренера".

Хави сообщал о желании повесить бутсы на гвоздь по окончании сезона еще в октябре 2018 года. Тогда он сослался на то, что устал от футбола, отметив, что хочет уйти на победной ноте. Это ему и удалось реализовать – вместе с "Аль-Саддом" он стал чемпионом Катара.

Напомним, что Хави – воспитанник "Барселоны", за которую он провел 17 лет. Вместе с каталонцами он стал 8-кратным чемпионом Испании, 3-кратным обладателем Кубка страны и 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, в составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы и единожды – чемпионом мира.