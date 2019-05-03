В Израиле пройдет автомотопробег в честь Дня Победы

В пятницу в Израиле пройдет автомотопробег, организованный группой русскоязычных израильтян в честь Дня Победы.

С каждым годом к акции, которая пройдет уже в четвертый раз, присоединяется все больше израильтян, сообщает РИА Новости.

Внуки и правнуки солдат Красной Армии проедут колонной по всему Израилю – с севера до крайней южной точки – города Эйлат. Там пройдет встреча с участниками Великой Отечественной войны.

"Несмотря на преклонный возраст, они вполне самодостаточные люди. Единственное, чего они боятся, это забвения. Вручая нам свое знамя, они говорили, что верят, что их ратный подвиг в борьбе с фашизмом не будет забыт", — заявил один из организаторов акции.