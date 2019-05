Шестеркин и Кравцов подписали контракты с "Рейнджерс"

Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс". Они подписали стандартные контракты новичков. Если хоккеисты не сумеют пробиться в основной состав "рейнджеров", их могут отправить в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь Шестеркин провел 28 матчей за санкт-петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Он одержал 24 победы, десять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В плей-офф он провел 10 игр.

19-летний форвард челябинского "Трактора" Кравцов в регулярке сыграл 50 матчей, набрав 21 (8 шайб + 13 передач) очко. В плей-офф он выходил на лед в четырех встречах, дважды ассистировав партнерам при взятии ворот.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms on an entry-level contract with forward Vitali Kravtsov and with goaltender Igor Shesterkin. pic.twitter.com/HSQvRt6gbW