Порошенко уволил Федорова

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова. Тот до настоящего времени занимал должность начальника службы безопасности президента.

На посту Федоров находился с июня 2014 года.

30 апреля стало известно о результатах выборов на Украине. ЦИК официально сообщил о победе Владимира Зеленского. 3 мая результаты были опубликованы в "Правительственном курьере", и теперь Зеленский должен пройти церемонию инаугурации в течение 30 дней, передает ТАСС.