"Ахмат" притормозил "Зенит" на пути к чемпионству

В Грозном состоялся матч 27-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась результативной ничьей – 1:1. Несмотря на потерянные в гостях очки, сине-бело-голубые остаются главными фаворитами в чемпионской гонке.

В составе "Ахмата" единственный мяч забил бразильский полузащитник грозненского клуба Исмаэл. Это произошло на 55-й минуте второго тайма. Гости отыгрались под занавес встречи усилиями Себастьяна Дриусси.

"Зенит" с 58 очками после 27 матчей продолжает лидировать в чемпионате России. У его ближайшего преследователя "Локомотива" 49 баллов и игра в запасе. В случае сегодняшнего поражения "железнодорожников" от "Арсенала" в Туле, команда Сергея Семака досрочно станет чемпионом России.