Зрелище завораживает: репетиция воздушной части Парада Победы

В Параде Победы 2019 года примут участие 35 расчетов пешей колонны. Одно из главных украшений парадов последних лет — прохождение по Красной площади сводного расчета женщин — курсанток Военного университета Минобороны России. А в этом году к ним впервые присоединятся женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова.

Безусловно, впечатляет и разнообразие грозной военной техники. Тут и "Тигры", и "Ярс", и "Панцирь-С", танки "Армата", БТР "Бумеранг". Из новинок — автомобили "Лада" с пулеметом "Корд".

Как и в прошлые годы, механизированную колонну возглавит легендарный, героический танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

А утром состоялась репетиция самой зрелищной — воздушной — части парада. 74 самолета и вертолета — по количеству лет, прошедших со дня Победы — разрезали синеву майского мирного неба. Экипажи шли на взлет с девяти аэродромов в восьми областях.

Небо чистое, видимость близка к идеальной, боевые машины заправлены. На полосу выруливают истребители МиГ-29 Астраханского авиацентра. Счет идет даже не на минуты — на секунды.

С аэродрома в Кубинке первыми стартуют экипажи "Стрижей". И пока они выстраиваются в небе в парадный ромб, на полосе уже показываются штурмовики Су-25.

До центра Москвы по прямой — минут десять. Но экипажам еще нужно выстроиться в определенном порядке — "Сухие" и "МиГи" уходят немного в сторону и лишь потом присоединятся к остальным самолетам.

В это же время с авиабазы Энгельс под Саратовом стартуют "Белый лебедь" Ту-160 и бомбардировщик Ту-95МС — основа стратегической авиации.

"Аллигаторы" К-52 — в небе над Москвой. Видя такое, трудно поверить в реальность происходящего. Клином проходят асы из "Беркутов" на "Ночных охотниках". И вот первые машины — в небе над Кремлем.

Идеальный парадный строй: от крыла до крыла — чуть больше метра. Кульминация — над Красной площадью. Считаные секунды. Самолеты уходят каждый на свой аэродром, "Стрижи" и "Витязи" по одному приземляются в Кубинке. За штурвалом — летчики первого класса. Обычно суеверные, после месяцев авральной подготовки они могут и пошутить.

"Это всегда очень серьезная и ответственная работа. В первую очередь работа, а потом уже удовольствие. Если получаешь удовольствие, то хорошо. Сегодня – хорошо", — сказал Илья Носов, командир авиационного звена авиагруппы "Липецк".

Всего в воздушном строю 9 мая пролетят 74 машины — по числу лет, прошедших со Дня Победы.

Ну, когда еще окажешься вот в буквальном смысле на крыле истребителя. Это "Русские витязи" на Су-30. Одна из самых надежных и красивых машин. Зрелище завораживает.

После полета — обязательный осмотр. Машины готовят к следующим полетам. Финальная репетиция пройдет 7 мая.