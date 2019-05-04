Тема:

День Победы 49 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 мая 201921:16 Евгений Давыдов

Зрелище завораживает: репетиция воздушной части Парада Победы

В Параде Победы 2019 года примут участие 35 расчетов пешей колонны. Одно из главных украшений парадов последних лет — прохождение по Красной площади сводного расчета женщин — курсанток Военного университета Минобороны России. А в этом году к ним впервые присоединятся женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова.

Безусловно, впечатляет и разнообразие грозной военной техники. Тут и "Тигры", и "Ярс", и "Панцирь-С", танки "Армата", БТР "Бумеранг". Из новинок — автомобили "Лада" с пулеметом "Корд".

Как и в прошлые годы, механизированную колонну возглавит легендарный, героический танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

А утром состоялась репетиция самой зрелищной — воздушной — части парада. 74 самолета и вертолета — по количеству лет, прошедших со дня Победы — разрезали синеву майского мирного неба. Экипажи шли на взлет с девяти аэродромов в восьми областях.

Небо чистое, видимость близка к идеальной, боевые машины заправлены. На полосу выруливают истребители МиГ-29 Астраханского авиацентра. Счет идет даже не на минуты — на секунды.

С аэродрома в Кубинке первыми стартуют экипажи "Стрижей". И пока они выстраиваются в небе в парадный ромб, на полосе уже показываются штурмовики Су-25.

До центра Москвы по прямой — минут десять. Но экипажам еще нужно выстроиться в определенном порядке — "Сухие" и "МиГи" уходят немного в сторону и лишь потом присоединятся к остальным самолетам.

В это же время с авиабазы Энгельс под Саратовом стартуют "Белый лебедь" Ту-160 и бомбардировщик Ту-95МС — основа стратегической авиации.

"Аллигаторы" К-52 — в небе над Москвой. Видя такое, трудно поверить в реальность происходящего. Клином проходят асы из "Беркутов" на "Ночных охотниках". И вот первые машины — в небе над Кремлем.

Идеальный парадный строй: от крыла до крыла — чуть больше метра. Кульминация — над Красной площадью. Считаные секунды. Самолеты уходят каждый на свой аэродром, "Стрижи" и "Витязи" по одному приземляются в Кубинке. За штурвалом — летчики первого класса. Обычно суеверные, после месяцев авральной подготовки они могут и пошутить.

"Это всегда очень серьезная и ответственная работа. В первую очередь работа, а потом уже удовольствие. Если получаешь удовольствие, то хорошо. Сегодня – хорошо", — сказал Илья Носов, командир авиационного звена авиагруппы "Липецк".

Всего в воздушном строю 9 мая пролетят 74 машины — по числу лет, прошедших со Дня Победы.

Ну, когда еще окажешься вот в буквальном смысле на крыле истребителя. Это "Русские витязи" на Су-30. Одна из самых надежных и красивых машин. Зрелище завораживает.

После полета — обязательный осмотр. Машины готовят к следующим полетам. Финальная репетиция пройдет 7 мая.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

25-ю субботу "желтые жилеты" отметили антирекордом

20:03

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

19:48

Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

19:15

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

18:38

Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

18:00

Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

15:50

Массовая резня: на месте убийства пяти человек нашли живого ребенка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На Трампа буквально набросились после переговоров с Путиным

На Трампа буквально набросились после переговоров с Путиным

1 час назад
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

1 час назад
Огненное ДТП: шансов выжить у артистов Stand Up не было

Огненное ДТП: шансов выжить у артистов Stand Up не было

2 часа назад
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

2 часа назад
"Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России

"Зенит" в пятый раз в истории стал чемпионом России

42 минуты назад
Зрелище завораживает: репетиция воздушной части Парада Победы

Зрелище завораживает: репетиция воздушной части Парада Победы

41 минута назад
Калашников подсказал Зеленскому "самые креативные" ходы

Калашников подсказал Зеленскому "самые креативные" ходы

1 час назад
Расследование против Порошенко: комментарий эксперта

Расследование против Порошенко: комментарий эксперта

3 часа назад
Американские делегаты признались в любви к Крыму

Американские делегаты признались в любви к Крыму

6 часов назад
Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

3 часа назад
Россия и ЕС намерены и дальше сотрудничать с Ираном

Россия и ЕС намерены и дальше сотрудничать с Ираном

1 час назад
Кличко поведал об экскурсии по Киеву за $50 тысяч

Кличко поведал об экскурсии по Киеву за $50 тысяч

1 час назад
25-ю субботу "желтые жилеты" отметили антирекордом

25-ю субботу "желтые жилеты" отметили антирекордом

1 час назад
В Японии можно снять дом эпохи самураев

В Японии можно снять дом эпохи самураев

9 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Такого нигде больше нет: питерский фестиваль ледоколов

Такого нигде больше нет: питерский фестиваль ледоколов

27 минут назад
"Локомотив" лишился шансов на чемпионство, проиграв "Арсеналу"

"Локомотив" лишился шансов на чемпионство, проиграв "Арсеналу"

57 минут назад
90-процентные ожоги: мальчик схватился за силовой кабель

90-процентные ожоги: мальчик схватился за силовой кабель

59 минут назад
"ПСЖ" не смог обыграть "Ниццу", Кавани не реализовал пенальти в концовке

"ПСЖ" не смог обыграть "Ниццу", Кавани не реализовал пенальти в концовке

1 час назад
Актобе отказался от "Бессмертного полка"

Актобе отказался от "Бессмертного полка"

1 час назад
Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

1 час назад
"Ахмат" притормозил "Зенит" на пути к чемпионству

"Ахмат" притормозил "Зенит" на пути к чемпионству

3 часа назад
Глаз отреагировал на литовскую "откровенную ложь"

Глаз отреагировал на литовскую "откровенную ложь"

3 часа назад
Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая

Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая

4 часа назад
Таксист переехал ребенка в омском дворе. Видео

Таксист переехал ребенка в омском дворе. Видео

4 часа назад
Российские хоккеисты уступили финнам на Евротуре

Российские хоккеисты уступили финнам на Евротуре

4 часа назад
Скотланд-Ярд не будет расследовать утечку, из-за которой уволили Уильямсона

Скотланд-Ярд не будет расследовать утечку, из-за которой уволили Уильямсона

4 часа назад
"Большой охотник" за подлодками: стало известно, что нашли в Баренцевом море

"Большой охотник" за подлодками: стало известно, что нашли в Баренцевом море

5 часов назад
Момент прорыва дамбы, спровоцировавшего затопление части города, попал на видео

Момент прорыва дамбы, спровоцировавшего затопление части города, попал на видео

5 часов назад
В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

5 часов назад
Защитники животных опубликовали видео спасения молодых леопардов

Защитники животных опубликовали видео спасения молодых леопардов

5 часов назад
Митрополит Иларион: Россия достаточно богата, чтобы помочь и своим храмам, и Нотр-Даму

Митрополит Иларион: Россия достаточно богата, чтобы помочь и своим храмам, и Нотр-Даму

5 часов назад
Фернандо принес "Спартаку" победу над "Уралом"

Фернандо принес "Спартаку" победу над "Уралом"

6 часов назад
Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

6 часов назад
Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

6 часов назад
Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

6 часов назад
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

7 часов назад
Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

7 часов назад
Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

7 часов назад
Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

7 часов назад
Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

7 часов назад
Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

8 часов назад
Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

8 часов назад
Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

9 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

20 часов назад
69
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40