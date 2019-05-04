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4 мая 201920:27
Актобе отказался от "Бессмертного полка"
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Такое решение приняли городские власти, к которым поступили многочисленные жалобы от родственников ветеранов Великой отечественной войны. После акции портреты, фотографии их родных часто оказываются на земле и в мусоре. Это оскорбляет память защитников родины.
Кроме того, администрация города не хотела бы устраивать пробки на дорогах.
При желании организаторы все равно могли подать заявку на проведение акции. Но ни одной до 3 мая не поступило, сообщается на сайте городской администрации.
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