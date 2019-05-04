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4 мая 201922:50

Перестрелка в Мексике: трое полицейских погибли, двое ранены

EPA

Трое полицейских погибли в перестрелке в мексиканском штате Веракрус, еще двое пострадали. В криминальных разборках был ранен и один местный житель.

Столкновение произошло после того, как был арестован подозреваемый в массовом убийстве в Минатитлане: 19 апреля на семейном празднике были расстреляны 16 человек.

Мексику захлестнула волна преступности. В 2018 году в стране было убито больше 33,3 тысячи человек, прогноз на 2019 год неблагоприятный. В гибели тысяч людей виновата наркомафия. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже открыто заявил о проблеме с безопасностью, передает ТАСС.

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