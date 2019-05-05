От Нью-Йорка до Мельбурна: по планете шагает "Бессмертный полк"

В Нью-Йорке более двух тысяч человек прошли колонной по Манхэттену. Причем там были не только наши соотечественники, но и американцы, которые тоже хотят почтить память своих предков, воевавших на фронтах Второй Мировой. К шествию присоединился и поспред России при ООН Василий Небензя, который пронес портрет своего отца.

В Женеве участники акции "Бессмертный полк" прошли вдоль озера по набережной Монблан. Они остановились около штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы почтить память всех, кто воевал с нацистами.

Более сотни человек с портретами своих родных — это уже акция в Мельбурне. Многие надели георгиевские ленточки. Под звуки военных песен колонна прошла по набережной в центре города, а потом участников угостили солдатской кашей.

В Аргентине в акции на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса участвовали более 200 человек. Оркестр Национальной жандармерии исполнил несколько маршей, колонна прошла по городу, участники пели военные песни, сообщает телеканал "Россия 24".

В немецком городе Пайсенберг открыли памятник русским пленным, погибшим в германском плену. Небольшой монумент установили на кладбище, где захоронены солдаты. Средства на этот памятник собрали прихожане местного храма, а также представители бизнеса.