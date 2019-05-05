Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в США и Канаде

"Бессмертный полк" уже шагает по всему миру. Память тех, кто сражался и работал в тылу во время Великой Отечественной войны, почтили в США.

В Вашингтоне акция прошла уже в пятый раз. По традиции шествие началось от Белого дома. Участники акции с фотографиями родных прошли маршем до мемориала Второй мировой войны. Многие позаботились не только о снимках, но и о костюмах: оделись в военную форму тех времен. В Нью-Йорке в пятом по счету шествии "Бессмертного полка" приняли участие две тысячи человек. В память о своих родных, прошедших войну, они пели патриотические песни и запускали в небо воздушные шары.

"Бессмертный полк" прошел и по Канаде. В Оттаве международная памятная акция собрала около 200 участников. Колонна под флагами Победы, Советского Союза и России отправилась от здания Национальной библиотеки к военному мемориалу и Могиле Неизвестного солдата. А в Торонто по центральным улицам города прошли пять тысяч участников "Бессмертного полка". У мемориала погибшим воинам они возложили цветы, а после почтили память минутой молчания. В акции приняли участие 10 ветеранов. Их, по словам организаторов, буквально завалили цветами и подарками.

С каждым годом к "Бессмертному полку" присоединяется все больше участников в разных странах. Накануне память всех, кто воевал с нацистами, почтили в Женеве. Георгиевские ленточки надели участники шествия в Мельбурне. Военные песни и марши прозвучали на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса. Не остались в стороне также Кувейт и Вифлеем, передает телеканал "Россия 24".