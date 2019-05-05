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Политическая нестабильность в Венесуэле 38 минут назад
Гуайдо не удалось свергнуть Мадуро
Из-за авантюры венесуэльских путчистов в беспорядках последней недели погибли пять человек. А лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признав поражение, пообещал рассмотреть предложение о военной интервенции из США.
Провальная попытка переворота не добавила сторонникам Гуайдо поддержки. Собирать толпу все сложнее. На митинге у памятника Вашингтону в Каракасе журналистов едва ли не больше, чем протестующих.
Идти собирались к казармам, чтобы раздавать военным листовки с призывами признать Гуайдо, только вот отчаянных не набралось. В итоге высыпали на дорогу и раздали водителям. Западная пресса снова ждала столкновений, но зря репортеры натягивали бронежилеты.
Во вторник утром казалось иначе: в окружении кучки люди в форме Гуайдо записал видео, где сообщал, что армия отныне на его стороне. Это потом выяснилось, что позировал он не на авиабазе Ла Карлотта, а у ее ворот. Вскоре там начались столкновения.
Броневик, врезающийся по толпу, патроны от крупнокалиберного пулемета вперемешку с бананами, разбитые носы и лбы — эти кадры западные телеканалы крутили часами. Информационная поддержка у Гуайдо была на высшем уровне фейковых новостей. За пределами страны мало кто догадывался, что дерутся, по сути, на одном пятачке, а город в это время живет обычной жизнью.
В авангарде скрывающие лица подростки, туда-сюда снуют мотоциклисты с обрезками труб — их тоже используют для обстрела полиции, та пускает в ход водометы и распыляет слезоточивый газ. Все как по учебнику: расчет на телевизионную картинку.
К вечеру 1 мая переворот окончательно захлебнулся. Николас Мадуро собрал у президентского дворца огромный митинг, потом встретился с военными, которые на деле доказали, что ему верны. Президент Венесуэлы прекрасном настроении — танцует под рэп, посвященный ему.
Соратник Гуайдо по партии "Народная воля" Леопольдо Лопес (он тоже был на том видео) теперь прячется в резиденции испанского посла с женой и дочкой. Из Мадрида уже дали понять, что готовы потерпеть гостя, только если он не станет злоупотреблять гостеприимством, то есть не будет собирать там пресс-конференций, как уже попытался.
Гуайдо свободно перемещается по Каракасу, чем, конечно, путает Америке все карты. Там наверняка предпочли бы, чтобы венесуэльские власти арестовали самозванца, увеличив его популярность. Гуайдо пришел и на встречу с сотрудниками нефтяной компании PDVSA. Незамысловатый план оздоровления отрасли вывели на большой экран: три пункта, две стрелочки. Власть, конечно, так просто не взять. Тем более, что собственными руками это сделать не получается.
"Лучшее решение для венесуэльского конфликта — это то, что обеспечит социальную стабильность и управляемость. Сейчас мы платим слишком высокую цену. Переход к демократии должен быть мирный, но быстрый", — заявил Гуайдо.
День спустя в интервью The Washington Post Гуайдо все же признал: вариант военного вмешательства могут рассмотреть в Национальной ассамблее, которой он пока руководит. Если Болтон попросит.
Жест отчаяния, ведь такое Гуайдо не простят даже сторонники. "Любые опросы общественного мнения подтверждают что большинство — 85-90 процентов — венесуэльцев категорически против любого военного вмешательства. Если это произошло бы, это повлекло бы за собой другой конфликт абсолютно иных размеров", — подчеркнул Илья Серхио Родригес, политолог, бывший посол Венесуэлы в Никарагуа.
В общем "ястребам", строящим планы на Венесуэлу, похоже, придется менять и стратегию, и тактику. Других венесуэльцев у них для Гуайдо нет, а вот другого Гуайдо найти наверняка попробуют.
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