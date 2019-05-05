Медики: при аварийной посадке в Шереметьеве погибли 13 человек

При аварийной посадке самолета Superjet в московском аэропорту Шереметьево 5 мая погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских структурах.

Между тем, по предварительным данным пресс-службы Следственного комитета РФ, при возгорании самолета погиб один человек, еще четверо обратились за медицинской помощью. Двоих из пострадавших отправили в Химкинскую больницу в состоянии средней тяжести.

МЧС РФ, в свою очередь, информирует о шести госпитализированных после ЧП в Шереметьево, данными о жертвах не располагает.

Сообщается также, что судьба 13 пассажиров этого рейса остается неизвестной.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево. По словам информированного источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку.

Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.