Тема:
Аварийная посадка в Шереметьеве 26 минут назад
5 мая 201920:55
В "Суперджет" ударила молния, но загорелся он уже на земле
Основной версией ЧП на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьеве эксперты называют удар молнии. После этого у лайнера отказала автоматика. А при посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу.
При этом "Аэрофлот" подтверждает, что возгорание двигателей произошло уже после посадки в Шереметьеве. Пожар уже ликвидирован, пассажиры эвакуированы.
Очевидцы рассказали каналу "Россия 24", как спасали людей из горящего самолета. По их словам, все происходило оперативно, экстренные службы подъехали моментально.
Сейчас самолет просто окружен техникой, никакого дыма нет.
Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб "Аэрофлота", передает ТАСС.
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