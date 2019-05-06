Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с американским коллегой Майком Помпео. Одной из главных тем станет Венесуэла.

Встреча пройдет на полях министерской сессии Арктического совета, которая состоится 6 и 7 мая в Финляндии, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее на пресс-конференции глава российского МИД рассказал, что Москва будет настаивать на том, что Мадуро является единственным законным руководителем страны. А также на том, что конфликт следует решать путем политического диалога.

Сергей Лавров добавил, что политика США — это полное неуважение к странам Латинской Америки.

"Мы видим сейчас беспрецедентную компанию, возглавляемую Соединённым Штатами на свержение законных властей Венесуэлы, и мы эту кампанию осуждаем, как нарушающую грубейшим образом все принципы международного права, закреплённые в уставе ООН. Очевидно, что речь идёт не только о Венесуэле, а о линии Вашингтона на политическое переформатирование Латинской Америки в духе пресловутой доктрины Монро, что выражает полное неуважение к народам Латинской Америки Карибского бассейна".