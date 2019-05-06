Касаткина сохранила свои позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 21- строчку в обновленном рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA). Она, как и прежде, продолжает удерживать за собой статус первой ракетки России.

В активе Касаткиной 2355 очков. Второй ракетой России продолжает оставаться Мария Шарапова, которая с 1705 баллами располагается на 28 месте. Накануне она снялась с турнира в итальянском Риме – у нее травма плеча.

В сотню лучших теннисисток мира также входят россиянки Анастасия Павлюченков (35 место), Екатерина Александрова (60), Маргарита Гаспарян (64), Евгения Родина (67), Вероника Кудерметова (75), Виталия Дьяченко (80), Анастасия Потапова (81), Вера Звонарева (82) и Екатерина Макарова (90).

Лидером рейтинга остается японка Наоми Осака, у которой 6151 балл. В тройку лучших также входят чешка Петра Квитова и румынка Симона Халеп.