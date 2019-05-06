Глава Минтранса: оснований для запрета на полеты SSJ-100 нет

Оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100 нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире телеканала "Россия 24".

SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек – пассажиры и пятеро членов экипажа. На данный момент известно о 33 выживших пассажирах, сообщил Дитрих. 27 осмотрены врачами – они не нуждаются в лечении. Шестеро госпитализированы.



Глава Минтранса также доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о выплатах пострадавшим и семьям погибших – их будут осуществлять "Аэрофлот", страховые компании и регионы.