Держаться ближе к полу: врач рассказал, как спастись от угарного газа

Жесткая посадка SSJ-100 в Шереметьеве унесла жизни 41 человека. Самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт и при приземлении загорелся. Люди погибли и пострадали не столько от воздействия огня, а сколько от отравления угарным газом

Терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, как в случае ЧП защититься от угарного газа, пишет Pravmir.ru.

При отравлении угарным газом человек испытывает слабость, головокружение, тошноту и рвоту, а также не может сконцентрировать внимание. При этом достаточно несколько раз вдохнуть угарный газ, чтобы потерять сознание.

Из-за того, что молекула CO очень маленькая, намоченные и прижатые к носу платки не спасут, но молекулы CO легче воздуха и скапливаются под потолком, поэтому если человек оказался в горящем помещении, ему следует держать голову как можно ближе к полу и срочно эвакуироваться, а еще задерживать дыхание, насколько хватит возможности.

Поскольку антидота нет, все, что могут сделать врачи до того, как пострадавший окажется в больнице, — быстрее его транспортировать от места образования угарного газа. В стационаре кровь человека будут насыщать кислородом, но если пострадавший вдохнул слишком много дыма, спасти его получается не всегда, резюмирует блогер.