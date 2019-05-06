Трагедия в Шереметьеве: в "Суперджете" выгорела даже кабина пилотов

Подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности авиаперевозок поручил Минтрансу после ЧП в Шереметьеве премьер Дмитрий Медведев. В результате страшного пожара на борту "Суперджета" погиб 41 человек, 37 спаслись и выжили. В Мурманской области, куда летел лайнер, объявлен трехдневный траур.

Полет рейса 1492 начался в 18:03, и сначала все шло штатно. Что произошло в воздухе, сейчас выясняют следователи, которые уже работают с черными ящиками. Как сообщают пилоты, от удара молнии отключились компьютерные системы и была нарушена связь. Пилот почти сразу повернул обратно и даже сделал небольшой круг над Зеленоградом. Командир принял решение садиться — практически с полным баком. В воздухе самолет находился 28 минут.

На кадрах с камер аэропорта видно, что самолет бьется о землю, подскакивает и снова бьется о полосу. По всей видимости, стойка шасси подламывается и именно ее части попадают в двигатель, который сразу загорается. На съемке из салона, которую вели пассажиры, отчетливо виден огненный след на взлетно-посадочной полосе, когда в конце самолет развернуло. Это горело топливо из баков.

Эвакуация началась сразу после остановки и сразу с двух сторон самолета. Задняя часть и, соответственно, задние выходы уже были охвачены огнем.

"Оттуда, где было темно и где была самая высокая температура, они вытаскивали людей и помогали спуститься на трап", — вспоминает пассажир рейса SU 1492 Москва — Мурманск Дмитрий Хлебушкин.

Пламя удалось сбить достаточно быстро — уже через несколько минут самолет утопал в пене. Действия и оперативность работы пожарных также будут проверяться.

"В 18:30 самолет совершил посадку, в 18:31 был объявлен код "красный", через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных. Тушение продолжалось 18 минут", — рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Выгорела даже кабина пилотов, задняя же часть разрушилась полностью — спасать там было уже некого. Именно там было рабочее место бортпроводника Максима Моисеева. Он погиб, пытаясь вывести пассажиров.

"Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Всего погибших — 41 человек", — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

С поля измученные пассажиры шли по терминалу B в помещение, где им готовились оказать помощь. Предстояла беседа и с психологами, и со следователями. В основном это пассажиры из передней части салона.

Пострадавших увозят прямо от самолета. В Шереметьево заезжает целая кавалькада машин скорой помощи, на взлетку приземляются санитарные вертолеты для самых тяжелых. Одну из двух взлетно-посадочных полос освободят от обгоревших обломков только после того, как там закончат работать следователи.