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Выборы на Украине 51 минута назад
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Как сообщили в НАБУ "Украинским новостям", оно возбуждено по двум статьям: о злоупотреблении властью или служебным положением и о нецелевом использование бюджетных средств должностным лицом.
Санкции по ним предусматривают штраф или же ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, передает РИА Новости.
Как сообщили в НАБУ, сейчас идет досудебное расследование в отношении Парубия. Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело в отношении спикера Рады, однако его пресс-секретарь Андрей Ковалев утверждал, что данная информация — фейк.
Ранее сообщалось, что есть основания полагать: Андрей Парубий руководил расстрелами людей во время Евромайдана в Киеве, и он же был замечен в Одессе за два дня до трагедии в Доме профсоюзов, где были заживо сожжены люди, не согласные с политикой новых киевских властей.
Накануне сообщалось, что для допроса по делам о преступлениях против "евромайдановцев" Генпрокуратура вызывала на допрос 7 мая пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Однако он на допрос пока не явился.
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