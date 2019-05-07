На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Как сообщили в НАБУ "Украинским новостям", оно возбуждено по двум статьям: о злоупотреблении властью или служебным положением и о нецелевом использование бюджетных средств должностным лицом.

Санкции по ним предусматривают штраф или же ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, передает РИА Новости.

Как сообщили в НАБУ, сейчас идет досудебное расследование в отношении Парубия. Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело в отношении спикера Рады, однако его пресс-секретарь Андрей Ковалев утверждал, что данная информация — фейк.

Ранее сообщалось, что есть основания полагать: Андрей Парубий руководил расстрелами людей во время Евромайдана в Киеве, и он же был замечен в Одессе за два дня до трагедии в Доме профсоюзов, где были заживо сожжены люди, не согласные с политикой новых киевских властей.

Накануне сообщалось, что для допроса по делам о преступлениях против "евромайдановцев" Генпрокуратура вызывала на допрос 7 мая пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Однако он на допрос пока не явился.