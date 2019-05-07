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День Победы 44 минуты назад

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7 мая 201916:09 Алексей Конопко

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада

На Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция парада к 74-й годовщине Победы. В ней приняли участие 13 тысяч военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета. Генеральная репетиция максимально близка к параду, который пройдет 9 мая.

До секунды и сантиметра все точно, как в День Победы. Последние приготовления проходят под контролем министра обороны. 13 тысяч бойцов замирают в молчании на время будущей речи президента. От юнармейцев до боевых генералов – на площади 35 парадных расчетов всех видов и родов войск.

На трибунах находятся родственники принимающих участие в генеральной репетиции. Они делятся своим мнением о зрелище:

– Мурашки по коже.

– Испытываем чувство гордости. У нас сегодня сын здесь выступает. Думаю, что это запомнится на всю жизнь.

И сразу новинка: в руках десантников и росгвардейцев автомат — АК-12, который только что приняли на вооружение. Но самый заметный новичок чуть дальше, возле Спасской башни. Это лимузин Aurus, который не только превратили в кабриолет всего за два года, но и внедрили в него специальную систему движения по Красной площади. Всего одна кнопка переключает автомобиль в "парадный" режим, в котором он не может ехать быстрее 20 километров в час, но зато обеспечивает абсолютную плавность хода по брусчатке.

Впервые по Красной площади идут студенты университета МВД, кадеты корпуса Следственного комитета и девушки из Академии воздушно-космических сил. Прекрасный пол включили и в состав почетного караула.

Вслед за танком Победы — танк будущего: "Армата" снова на параде. Рядом движется "Терминатор", который должен поддерживать танки. За ними — "Тайфун-К". Казалось бы, что это просто транспортник, зато водить его можно буквально по приборам. А, точнее, по камерам, не смотря в лобовое стекло.

БТР и БМП, ядерные "Ярсы" и С-400, которых настолько боятся в США, что готовы поссориться с союзниками по НАТО. Таких боевых машин на земле – 132.

А в небе, по числу лет со дня Победы, пролетят 74 самолета и вертолета строго по расписанию, ровно в 11 утра. Триколором в небе репетицию завершила шестерка Су-25, чтобы вернуться сюда на День Победы.

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