Первые данные с черных ящиков SSJ-100: логику действий пилотов понять не удается

Скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать катастрофу самолета Superjet-100 в "Шереметьево".

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ходом расследования.

Собеседник агентства подчеркнул, что первые данные с параметрического и речевого самописцев лайнера уже скопированы и анализируются.

По его словам, после взлета Superjet-100 попал в грозовой фронт, который летчики попытались обойти. При этом, скорее всего, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем воздушного судна.

После этого пилоты запросили возврат на аэродром вылета и приступили к вынужденной посадке.

Но дальше логику их отдельных действий понять пока не удается – при посадке самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж зачем-то стал увеличивать скорость. В результате, по словам источника, Superjet-100 приземлился на взлетно-посадочной полосе с повышенной скоростью.

Ранее сообщалось, что посадочная скорость была примерно 287 километров в час вместо 240 рекомендованных.

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Обстоятельства аварии выясняет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося среди которых– непрофессиональные действия пилотов, неисправность самолета, плохие метеоусловия.

Расшифровкой черных ящиков сгоревшего лайнера занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета.