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7 мая 201922:16 Дмитрий Петров

"Красная машина" побывала в расположении "Русских витязей" и "Стрижей"

74 самолета и вертолета — ровно по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной. Российская боевая авиация сегодня пролетела над Красной площадью. Стратегические бомбардировщики, истребители и штурмовики, как обычно, поднимались с подмосковного аэродрома Кубинка. Но в этот раз репетиция закончилась необычно. К летчикам приехали гости, которые в эти дни тоже готовятся защищать честь российского флага. Только на льду.

Подмосковный аэродром Кубинка. Форсажный рёв двигателей. Первыми на взлётку выруливают пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". Они же и первыми поднимутся сегодня в небо.

Всё отработано десяти раз. "Витязи" собираются и проходят строем над полосой. В это время взлетают и присоединяются к ним "Стрижи". Следом — МиГ-29СМТ и штурмовики.

А это краса и гордость военно-транспортной и армейской авиации: вертолеты Ми-24, Ка-52, Ми-28 и самый большой — Ми-26. Отсюда, с Кубинки они взлетают позже всех, но зато над Москвой пройдут самыми первыми. 20 минут и вот уже внизу Красная площадь.

Снова в парадном строю, после 4-летнего перерыва самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Стратегическая авиация представлена легендарным "Белым лебедем", Ту-160М — в сопровождении дальних бомбардировщиков — и Ту-95МС. А вот и "Кубинский бриллиант" — "Русские витязи" и "Стрижи" крыло в крыло идут как связанные. Небо в цветах российского флага — финальный аккорд воздушной части.

Экипажам с дальних аэродромов еще лететь домой, те, кто базируется на Кубинке, приземляются уже через 10 минут.

" Небольшая болтаночка есть. Но, в принципе, таких особенностей она не внесла в тренировку. Поэтому тренировка выполнена качественно. Прошли успешно", — отметил Роман Соколов, ведущий авиагруппы МиГ-29СМТ Астраханского авиационного центра.

В этот момент к самолетной стоянке подъезжает "Красная машина". Генеральная репетиция воздушной части парада совпала с визитом на аэродром нашей хоккейной дружины.

"Женя, неожиданно видеть здесь всю команду. Почему вдруг? Не готовитесь к соревнованиям? — Почему не готовимся? Это часть подготовки команды. Приехали пообщаться, прикоснуться к совершенно другому миру, потрогать технику", — рассказал Евгений Малкин, двукратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли.

"Мощь чувствуется. Перед чемпионатом мира, думаю, что позитивной энергией зарядимся. Пообщаемся с пилотами. Очень приятно", — подчеркнул Илья Ковальчук, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по хоккею.

Всем вместе сфотографироваться и посидеть в кабине пилота — обязательная часть программы.

"Да, друзья, наверное, не каждый из вас поместится в наш маленький кабинет", — улыбается один из пилотов.

"Особенно в коньках", — шутит другой летчик.

Казалось бы, хоккеисты, чемпионы, видели в этой жизни все, но на военном аэродроме они оказались впервые и сейчас они впервые подойдут к боевым самолетам.

"Вот сейчас посмотрим внутри. — Даже? Разрешат вам летчики? — Ну, я надеюсь, да. — Никогда не были в боевом самолете? — Нет. — С дебютом! — Спасибо!", — отвечает Александр Овечкин, трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель кубка Стэнли.

Но сначала гостей приветствует командир — полковник Алексеев. Он только что из полета. И вот звезды мирового хоккея, как мальчишки, с нетерпением ждут своей очереди, чтобы подняться в кабину.

"Очень круто, ребят! Первый раз сижу за штурвалом. Еще бы понимать, что все это значит, если честно", — сообщает Иван Телегин, чемпион Олимпийских игр по хоккею.

Внизу — краткий курс авиационной грамотности. Офицеры делятся с хоккеистами секретами своего мастерства.

"Штурман, естественно, управлять самолетом не может: это те люди, которые подсказывают летчику, через сколько секунд: или опаздывает, или опережает время", — поясняет военный летчик.

После такой знаменательной встречи на Кубинке ее участникам придется взять эмоциональную паузу. Хоккеистам надо собираться на чемпионат мира. У летчиков — день отдыха перед парадом Победы.

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