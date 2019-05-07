"Красная машина" побывала в расположении "Русских витязей" и "Стрижей"
74 самолета и вертолета — ровно по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной. Российская боевая авиация сегодня пролетела над Красной площадью. Стратегические бомбардировщики, истребители и штурмовики, как обычно, поднимались с подмосковного аэродрома Кубинка. Но в этот раз репетиция закончилась необычно. К летчикам приехали гости, которые в эти дни тоже готовятся защищать честь российского флага. Только на льду.
Подмосковный аэродром Кубинка. Форсажный рёв двигателей. Первыми на взлётку выруливают пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". Они же и первыми поднимутся сегодня в небо.
Всё отработано десяти раз. "Витязи" собираются и проходят строем над полосой. В это время взлетают и присоединяются к ним "Стрижи". Следом — МиГ-29СМТ и штурмовики.
А это краса и гордость военно-транспортной и армейской авиации: вертолеты Ми-24, Ка-52, Ми-28 и самый большой — Ми-26. Отсюда, с Кубинки они взлетают позже всех, но зато над Москвой пройдут самыми первыми. 20 минут и вот уже внизу Красная площадь.
Снова в парадном строю, после 4-летнего перерыва самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Стратегическая авиация представлена легендарным "Белым лебедем", Ту-160М — в сопровождении дальних бомбардировщиков — и Ту-95МС. А вот и "Кубинский бриллиант" — "Русские витязи" и "Стрижи" крыло в крыло идут как связанные. Небо в цветах российского флага — финальный аккорд воздушной части.
Экипажам с дальних аэродромов еще лететь домой, те, кто базируется на Кубинке, приземляются уже через 10 минут.
" Небольшая болтаночка есть. Но, в принципе, таких особенностей она не внесла в тренировку. Поэтому тренировка выполнена качественно. Прошли успешно", — отметил Роман Соколов, ведущий авиагруппы МиГ-29СМТ Астраханского авиационного центра.
В этот момент к самолетной стоянке подъезжает "Красная машина". Генеральная репетиция воздушной части парада совпала с визитом на аэродром нашей хоккейной дружины.
"Женя, неожиданно видеть здесь всю команду. Почему вдруг? Не готовитесь к соревнованиям? — Почему не готовимся? Это часть подготовки команды. Приехали пообщаться, прикоснуться к совершенно другому миру, потрогать технику", — рассказал Евгений Малкин, двукратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли.
"Мощь чувствуется. Перед чемпионатом мира, думаю, что позитивной энергией зарядимся. Пообщаемся с пилотами. Очень приятно", — подчеркнул Илья Ковальчук, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по хоккею.
Всем вместе сфотографироваться и посидеть в кабине пилота — обязательная часть программы.
"Да, друзья, наверное, не каждый из вас поместится в наш маленький кабинет", — улыбается один из пилотов.
"Особенно в коньках", — шутит другой летчик.
Казалось бы, хоккеисты, чемпионы, видели в этой жизни все, но на военном аэродроме они оказались впервые и сейчас они впервые подойдут к боевым самолетам.
"Вот сейчас посмотрим внутри. — Даже? Разрешат вам летчики? — Ну, я надеюсь, да. — Никогда не были в боевом самолете? — Нет. — С дебютом! — Спасибо!", — отвечает Александр Овечкин, трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель кубка Стэнли.
Но сначала гостей приветствует командир — полковник Алексеев. Он только что из полета. И вот звезды мирового хоккея, как мальчишки, с нетерпением ждут своей очереди, чтобы подняться в кабину.
"Очень круто, ребят! Первый раз сижу за штурвалом. Еще бы понимать, что все это значит, если честно", — сообщает Иван Телегин, чемпион Олимпийских игр по хоккею.
Внизу — краткий курс авиационной грамотности. Офицеры делятся с хоккеистами секретами своего мастерства.
"Штурман, естественно, управлять самолетом не может: это те люди, которые подсказывают летчику, через сколько секунд: или опаздывает, или опережает время", — поясняет военный летчик.
После такой знаменательной встречи на Кубинке ее участникам придется взять эмоциональную паузу. Хоккеистам надо собираться на чемпионат мира. У летчиков — день отдыха перед парадом Победы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
По делу о загрязнении "Дружбы" задержаны четверо
- Первые данные с черных ящиков SSJ-100
- Украина ответит на выдачу российских паспортов
- В Москве задержана банда изготовителей липовых документов
- "Фейковый вопрос": Лавров разделяет мнение Трампа о CNN
Самое читаемое
-
Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
- Сели с огоньком: в Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом
- Последний спасшийся пассажир рассказал, что было на самом деле
- Камеры на дорогах: езда в стиле "90-60-90" станет бессмысленной
- Известная телеведущая погибла в ДТП
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Тарифная риторика: США запускают вторую волну распродаж на рынках
- США vs Иран: экономическая война на истощение
- 11 самых старых компьютеров в истории
- Прогноз: нефть не поверит в перехват иранских поставок авианосцами США
- Ставка на возобновляемую энергетику не сыграла?
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Названы главные минусы отказа от мяса
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Катастрофа "Суперджета": следствие рассматривает несколько версий
- Консультация юриста и пара фотографий: новая схема квартирного рейдерства
- На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы
- В Кировской пойме в Строгине появилась нелегальная свалка
- Фальшивый атаман торговал должностями в МВД
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом